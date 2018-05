Colo Colo escala a la segunda ubicación del grupo "B"

Con dos goles de Esteban Paredes (a los 30 y 37 minutos), el plantel de Colo Colo saltó al segundo casillero del Grupo "B" de la Copa Libertadores de América, el elenco chileno venció a Bolívar por 2 a 0, la noche del martes en el estadio Monumental, de Santiago donde la visita dio pelea en los primeros minutos del partido pero no tuvo efectividad.

Lo que no hizo el plantel boliviano en más de 20 minutos el equipo chileno mostró contundencia y sólo requirió de 7 minutos para hacer caer toda la estantería del equipo boliviano que no puedo encontrar los caminos para desigualar en el marcador, se quedó en el último puesto de la tabla de su Grupo con cinco puntos, por los resultados que se registraron la Serie aún no está cerrada.

Bolívar recibió los goles cuando mejor jugaban, pero también es verdad que los locales rearmaron las líneas y convirtieron los tantos, con la victoria del elenco chileno todo puede pasar en la última fecha, tres de los cuatro equipos están en la búsqueda de la clasificación, Delfín (Ecuador) y Colo Colo con mayores posibilidades ya que sumaron a siete puntos, en tanto que Atlético Nacional (Colombia) está casi dentro.

Colo Colo se puso en ventaja en el minuto 30, Esteban Paredes sorprende a la defensa de Bolívar para empujar la pelota al fondo del arco que era custodiado por Romel Quiñónez, el pelotazo que surgió desde el medio terreno desubicó a los defensores del equipo boliviano, el balón es alcanzado por Ronald Raldes, pero el delantero local logra empujarla y asegurar el 1 a 0.

Siete minutos después (a los 37), una vez más dice presente en el marcador, Paredes quien aprovecha otro error defensivo permitió que el equipo chileno se ponga en ventaja, gran remate del experimentado jugador quien aprovecha que Bolívar pierde la marca y maneja el balón tranquilamente para vencer a Quiñónez a quien le gana en el mano a mano.

Tras ese gol Colo Colo no se cansa de buscar el arco del rival, pero árbitro de Brasil, Sandro Ricci dice que las acciones del partido se habían terminado en su primera etapa, el juez es abucheado por la poca parcialidad de Bolívar debido a lo contemplativo que fue con los hombres locales, quienes por minutos apelaron al juego fuerte.

Para el segundo tiempo Bolívar ingresa con la idea de desigualar el marcador, pero una vez más no lograron encontrar la ruta del gol, eso también fue aprovechado por el equipo chileno que buscó el arco, pero no pudo encontrar el arco, dos remates que terminaron en el palo dejó quietos a los defensores visitantes quienes cometieron más de un error, pero no fueron cambiados por goles por el elenco chileno.

En los últimos minutos el equipo boliviano recobró movilidad, pero el tiempo fue su peor enemigo y dejó el campo de juego sin pena ni gloria y aferrándose a una mínima posibilidad de la clasificación, aunque para ello no sólo depende de sus resultados.