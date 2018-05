Peñarol vence a un The Strongest eliminado, pero no consigue el milagro

Montevideo, (EFE) viernes 18, mayo 2018

APG

Peñarol venció ayer por 2-0 a The Strongest en Montevideo, pero no consiguió el milagro de pasar a octavos de final de la Copa Libertadores por el Grupo C ya que además necesitaba una victoria del Libertad paraguayo sobre el Atlético Tucumán argentino, que igualaron 0-0.