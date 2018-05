Bolívar se concentra en el clásico nacional

El plantel de Bolívar determinó dar la vuelta la página y concentrar sus entrenamientos con la mira puesta en The Strongest con el que jugará el domingo en el estadio Hernando Siles, de La Paz, por el encuentro de ida de las semifinales del campeonato Apertura.

Los celestes retornaron a La Paz el día miércoles de Santiago, de Chile donde cayó por 2 a 0 contra Colo Colo por la Copa Libertadores, el resultado complicó a los celestes pero también es verdad que la llave está abierta por lo que los celestes se aferran a las posibilidades que tienen para llegar a la siguiente instancia del campeonato que controla la Confederación Sudamericana de Fútbol.

"El domingo tenemos un partido importante, se nos vienen partidos decisivos, lo que queda es concentrarse y jugar. Es compromiso muy difícil, pero estamos acostumbrados a este tipo de cortejos por lo que hay que dar lo mejor de nuestro fútbol. Las lesiones también tuvieron mucho que ver para la irregularidad que reclama la hinchada. Tenemos que salir de este mal momento que pasamos", aseveró el jugador Edemir Rodríguez.

Celestes y atigrados se enfrentarán el domingo desde las 16:00 en el estadio Hernando Siles, de La Paz, el encuentro de vuelta está programado para el domingo 27 de mayo desde las 15:00 en el mismo campo deportivo de esta llave también saldrá el clasificado a la fase de finales, la otra llave está conformado por San José y Wilstermann, uno de los dos también quiere dar el batacazo.

"En estos partidos no hay margen para el error, hay que sumar en los dos partidos y pensar en lo que viene", añadió el jugador, quien es seguro titular para el domingo, quien está en veremos es Erwin Saavedra, el jugador sufrió un golpe en el partido del martes, el galeno Guillermo Aponte dijo que es optimista pues la lesión no es complicada y podría jugar.

Por su lado el jugador William Ferreira aseveró que: "Los clásicos siempre son partidos aparte, desde donde me toque apoyaremos al plantel. Di me toca jugar enfrentaré el encuentro con la disposición de aportar, mejor si es con un gol, ojalá que me toque ingresar. El camino sigue para la obtención del título".