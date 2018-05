The Strongest da el primer golpe en las semifinales

La falta de efectividad fue lapidario para el plantel de Bolívar que finalmente terminó cayendo ante The Strongest por 0-1 en el estadio Hernando Siles, de La Paz. El juego correspondió al partido de ida de semifinales del campeonato Apertura.

El resultado obliga al elenco celeste a vencer el siguiente domingo en el cotejo de vuelta (por el resultado que sea) y después forzar a que la plaza a finales se defina por la tanda de los penales, esta última alternativa no está en planes de los atigrados que prefieren liquidar el pleito con otra victoria, ambos elencos tienen un propósito y no están dispuestos a ceder terreno.

El compromiso finalizó en medio de una bochornosa actitud de algunos jugadores de ambas plantillas, pero para fortuna del aficionado no pasó a mayores, aunque el árbitro Gery Vargas expulsó al experimentado zaguero Ronald Raldes, de Bolívar en los últimos minutos del cotejo (m.88), en tanto que, a Henry Vaca, de The Strongest sólo le mostró la tarjeta amarilla.

Pero ello no terminó ahí, los entrenadores de ambos equipos reaccionaron, Vinícius Eutrópio y César Farías de manera respectiva, al final las aguas se calmaron y los jugadores retornaron a camarines, aunque los atigrados se dieron tiempo para saludar a sus fieles hinchas quienes celebraron la conquista como si se tratase del título del campeonato.

Durante gran parte del partido el dominio fue de Bolívar, manejaron los hilos de juego y hasta arrinconaron a los rivales, en el primer tiempo generaron más de cinco ocasiones de gol, pero la falta de eficacia les jugó una mala pasada y se quedaron con las manos vacías y la pena de haber mostrado su mejor juego y sin fortuna alguna.

Mientras que los atigrados estaban perdidos en el campo de juego, cometieron errores que hasta causó ira al entrenador César Farías quien se tomó la cabeza cuando el plantel se perdió la oportunidad de marcar el primer tanto, hasta que finalmente terminó los primeros 45 minutos, ese tiempo fue aprovechado por los entrenadores para dar nuevas instrucciones.

El único gol del cotejo fue convertido por Pablo Escobar, el experimentado jugador estuvo perdido durante todo el compromiso, pero en el minuto 81 aparece para dar la victoria al Tigre con un golazo que dejó sin opción a nada al arquero Romel Quiñónez, el capitán recoge la pelota, toma impulso observa el arco celeste y con un tiro de izquierda revienta el arco de Bolívar.

La celebración no se dejó esperar, los celestes una vez más experimentaron la frase que el que no hace los goles los recibe, Bolívar había generado muchas opciones, pero no supieron encontrarse con las redes, su juego arrollador no le permitió convertir los tantos, que los generó en muchas oportunidades y finalmente se quedó sin nada a la espera de la revancha que será el siguiente domingo.