Morales celebra designación "justa y acertada" del nuevo cardenal boliviano

El presidente de Bolivia, Evo Morales, celebró ayer la designación "justa y acertada" del obispo Toribio Ticona como nuevo cardenal del país, anunciada durante esta jornada por el papa Francisco.

"Saludamos designación del hermano Toribio Ticona Porco, obispo minero emérito de Coro Coro, como cardenal de Bolivia, por parte del hermano Francisco, el papa de los pobres", escribió el gobernante boliviano en Twitter.

Expresó su confianza en que Ticona "continuará con su vocación de religioso, luchador por los derechos de nuestro pueblo".

En otro mensaje, Morales consideró que fue "una grata sorpresa", además de una "justa y acertada designación".

También manifestó su "respeto y admiración" por el obispo, a quien dijo haber conocido "como gran servidor, no solamente de la fe religiosa, sino del pueblo olvidado en la pobreza".

"Juntos seguiremos trabajando", concluyó el presidente.

El papa Francisco anunció ayer la creación de catorce nuevos cardenales, incluido Toribio Ticona, nacido en la región andina de Potosí en 1937 y ordenado sacerdote en 1967.

El prelado desempeñó diversos oficios en su vida, desde lustrabotas y revendedor de periódicos hasta minero y alcalde.

Francisco distinguirá con la púrpura a Ticona y a otros dos prelados que también son mayores de 80 años y que no serían electores en un hipotético cónclave para elegir papa, por "su servicio a la Iglesia".

Ticona será el tercer cardenal que tendrá Bolivia y el segundo nacido en ese país.

El primer cardenal de Bolivia fue José Clemente Maurer, religioso alemán naturalizado boliviano, fallecido en 1990, y el segundo fue el boliviano Julio Terrazas, quien murió en 2015.

En declaraciones a la radio católica Fides, Ticona consideró "increíble" su nombramiento como cardenal y pidió a sus compatriotas recibir la noticia con unidad para trabajar por el país.

"Todavía no puedo creer, (es) increíble. Nunca he aspirado, yo son un obispo de los más humildes, hijo de un minero, campesino, sencillo, pero así son los designios de Dios y ya no puedo rechazar, tengo que aceptar", sostuvo.

Los catorce prelados nombrados por el papa recibirán la púrpura el próximo 29 de junio, cuando tendrá lugar el quinto consistorio de ordenación de cardenales del pontificado de Bergoglio.