Fallece universitario de la UPEA en represión policial

Estudiantes de la Universidad Pública de El Alto se movilizaron y bloquearon, en demanda de mayor presupuesto, sin embargo, la Policía los gasificó. El Gobierno afirma que universitario fue asesinado por una canica de vidrio disparada por manifestantes.

Una protesta por un mayor presupuesto para estudiantes de la universidad de El Alto, finalizó ayer con la muerte de un estudiante Jonathan Quispe, que desde distintos sectores se atribuyó a la Policía y que el Gobierno en la noche de ayer informó que que el universitario fue asesinado por el impacto de una canica de vidrio disparada por los propios manifestantes.

En circunstancias en que universitarios de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), efectuaban ayer por la tarde manifestación de protesta, en la ciudad de El Alto, exigiendo que el gobierno de Evo Morales Ayma, atienda su reclamo de mayor presupuesto para dicha casa superior de estudios estatal, la policía procedió a reprimirlos.

La secretaria general de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Virginia Vargas, confirmó la muerte del joven de 20 años, cuando las fuerzas policiales desarrollaron un operativo para disuadir a los manifestantes.

Las fotografías que difundió la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) por Twitter mostraron que el joven sufrió una herida en el pecho, supuestamente de un proyectil, que esta entidad atribuyó a la intervención policial.

Cientos de universitarios de la UPEA marcharon para reiterar su pedido al Gobierno de ampliación del presupuesto.

La protesta incluyó el bloqueo de avenidas en puntos estratégicos, como los que comunican con la vecina ciudad de La Paz o el aeropuerto internacional que comparten ambas urbes.

La universidad alteña exige un presupuesto adicional de más de 21 millones de dólares para garantizar su funcionamiento para lo que queda de 2018.

Las autoridades universitarias aseguran que con el dinero que tienen actualmente solo podrían operar hasta el próximo mes.

Por su parte, el presidente de Fejuve El Alto con dolor, por la muerte del joven universitario, Jonathan Quispe Vila, señaló: "Hemos visto una vez más una vida en la ciudad de El Alto que se está perdiendo por este proceso de cambio, llamado el Movimiento Al Socialismo, lo que nosotros somos claros hemos apoyado desde el primer momento a la movilización de la UPEA porque también son nuestros hijos, ahora hemos visto que el Gobierno ha cobrado una vida una vez más, nosotros nos solidarizamos y sumamos a la movilización de la UPEA, no vamos a permitir que esa joven vida que hubiera sido cualquier hijo de cualquier alteño, estudiando un primer año en Comunicación Social, se pierda en vano, vamos a luchar hasta el último momento, la Fejuve de El Alto se declara en estado de emergencia, en este momento hemos visto la familia dolida, nosotros no queremos un gobierno dictador, que un joven ha tenido que luchar y ofrendar su vida como un héroe en defensa de la universidad que ha costado mucho a los alteños y el gobierno quiere hacer desaparecer, ha sido una justa demanda de este compañero pidiendo más presupuesto para la UPEA, a esos incapaces ministros pedimos que renuncien, que se vayan, porque no queremos a un gobierno dictador, queremos un gobierno que escuche a sus universidades, que escuche al pueblo. Duele cuando un hermano alteño está falleciendo, duele cuando un joven estudiante que tal vez hubiera sido un gran líder en la ciudad de El Alto ahora tenga que pagar con su vida.

Luto y banderas con crespones negros

Hermanos Alteños desde la Federación de Juntas Vecinales declaramos luto cívico vecinal en El Alto, estamos en emergencia y pedimos que todos los vecinos salgan con banderas con crespones negros, es el momento de que nosotros nos unamos juntamente con nuestros hijos, nuestros hijos están siendo masacrados por este gobierno, vamos a estar del lado de nuestros hijos y respaldar las movilizaciones y determinaciones que tengan que asumir".

Congreso de universidades se solidariza con la UPEA, habrá manifestaciones de protesta

Anoticiados de los hechos de violencia suscitados por la policía en contra de manifestantes universitarios de la UPEA y el fallecimiento de un estudiante, los delegados que asistían al Congreso de Universidades que se efectuaba en Potosí, acordaron suspender esa actividad y sumarse a la movilización de la UPEA, exigiendo se procese a quienes reprimieron a los universitarios. Anunciaron que prepararán manifestaciones para el 28 de mayo, porque el gobierno ha vulnerado una vez más "la autonomía universitaria, toda vez que el reclamo de la UPEA es por presupuesto".

"Una canica de vidrio provocó muerte de universitario"

En la noche de ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que una canica de vidrio introducida en los petardos que dispararon los manifestantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) provocó la muerte del estudiante Jonathan Quispe Vila, de 20 años.

"El asesinato fue provocado por los propios manifestantes. Se había especulado mucho en las últimas horas acerca de que esta muerte había sido provocada por la policía. Quiero anunciar de manera enfática ante el país que acaba de esclarecerse esta muerte provocada por una canica de vidrio disparada por los manifestantes", indicó.

Romero explicó que la autopsia al cuerpo de la víctima estableció que ese proyectil fue disparado presumiblemente desde el puente donde estuvieron los manifestantes.

"Los manifestantes se encontraban en las pasarelas disparando estas canicas contra la humanidad de los policías; entonces esta canica lamentablemente ha penetrado entre dos costillas del estudiante fallecido y se ha alojado en un pulmón cegándole la vida. Este es el informe oficial técnico científico que no admite discusiones", agregó.

El ministro de Gobierno subrayó que representantes de la UPEA participaron en la autopsia de ley y afirmó que la policía ya inició las investigaciones para dar con los responsables de ese hecho de sangre.