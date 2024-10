Home » festividades » Festividades de Bolivia

Las festividades de Bolivia, además de tratarse de fiestas populares, son ocasiones ideales para conocer las diferentes culturas que dan vida a sus raíces, sus costumbres y tradiciones. Sus antiguas culturas realizan eventos típicos a lo largo de todo el año, los cuales son alegres y coloridos; no te los pierdas. Festividades de Bolivia Las festividades de Bolivia son la puesta en escena de la cultura y tradiciones de este pueblo suramericano, cuyas comunidades se unen para festejar sus costumbres mediante actividades alegres y coloridas, empleando para ello trajes típicos, máscaras y bailes propios de esta región del mundo. Si estás programando tus vacaciones durante una visita a Bolivia y deseas hacerlo cuando las actividades festivas están en apogeo, toma nota de cuáles son las fiestas populares que tienen lugar en este país a lo largo del año: Fiesta de Ekeko: evento realizado a finales de enero, específicamente el día 24 y con el cual rinden honor a su Dios de la Abundancia; lo que implica que sus celebraciones son realizadas por todo lo alto. Se construyen muñecos de madera ataviados con trajes tradicionales y se cuelgan en sus brazos todos los deseos, rociándolo con alcohol, adornándolo con pétalos de flores y echándole humo de tabaco mientras se le dirigen algunas oraciones.

Carnaval de Oruro: celebrado los días 10 y 11 de febrero con preparativos previos como comidas y bebidas especiales. Cabe destacar que esta festividad ha sido declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Pujillay: festividad que tiene lugar en el mes de marzo, como conmemoración de la Batalla de Jumbate, combate a muerte entre indígenas y españoles que se escenificó en el año 1816.

Semana Santa: festividad propia del mes de abril y cuya fecha cambia alternativamente según el año.

Fiesta de Tinkus: realizada específicamente durante el mes de mayo en la ciudad de Machala. Es un evento que congrega a gran cantidad de indígenas quechuas, quienes a través de entrega de ofrendas y simulación de combates, rinden homenaje a su Pachamama.

Festival del año nuevo Aymara: gran celebración del mes de junio, considerada a su vez como la fiesta nacional de Bolivia. El principal destino de concentración durante esta festividad es el antiguo sitio inca identificado como Tiwanaku, donde se reúnen miles de personas para apreciar la salida del sol sobre enormes y antiguas estructuras megalíticas.

San Juan: una festividad católica que tiene lugar el 23 de junio, con el encendido de enormes hogueras y la quema de todos aquellos objetos que ya no representan ninguna utilidad para sus propietarios; además con fiestas callejeras muy animadas, barbacoas y comidas típicas en diferentes rincones del país.

Festividad de los Chutillos: una festividad del 24 de agosto que coincide a su vez con el día de San Bartolomé.

Fiesta de la Virgen de Guadalupe en Sucre: se realiza durante el mes de septiembre, para cuya celebración se reúnen más de 40.000 bailarines destacados, provenientes de diferentes puntos del país.

Día de la descolonización o de la Raza: el 12 de octubre de cada año, festividad con la que se realiza una reivindicación de la memoria de todos los pueblos indígenas que enfrentaron con valor a los conquistadores.

La Wallunk´a: festividad que coincide con el tradicional Día de Todos Los Santos, momento en que se conecta el mundo de los vivos con el de los muertos. Es un evento celebrado con base en los rituales de erotismo y seducción. Para ello las mujeres bolivianas se montan en columpios suspendidos a 8 metros de altura y realizan un movimiento de vaivén con el que simbolizan estos dos mundos, realmente impresionante. Durante la Walluk´a los jóvenes aprovechan para encontrar pareja, aunque muchos sencillamente disfrutan compartiendo con turistas provenientes de todas partes del mundo.

You may also like: No related posts found.