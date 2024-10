Home » curiosidades » Curiosidades sobre Bolivia

Conoce curiosidades sobre Bolivia que te asombrarán y que sin duda merece la pena que sepas, por tratarse de una nación soberana del centro occidente de América del Sur que a su vez es miembro de la Comunidad Andina, dividido en nueve departamentos y organizado en 12 provincias, contando con Sucre como su capital Oficial y La Paz como sede de gobierno. Curiosidades sobre Bolivia En Bolivia existen aspectos que son realmente curiosos, como el hecho de que en su territorio tienes la oportunidad de apreciar una amplia gama de idiomas locales, tales como el quechua, guaraní o el aimara; pero también una estatua de Jesús en Cochabamba, similar a la del Cristo de Janeiro, entre otras cosas. Durante tu visita a Bolivia, aprovecha para vivir de cerca las tradiciones pintorescas de este país que acompañan todas sus creencias indígenas, como challar todo en homenaje a la madre tierra o Pachamama, la diosa del este pueblo indígena de los Andes y otras curiosidades: Celebra el día de las ñatitas cada 8 de noviembre; mediante el cual los aymaras honran a sus difuntos rociando alcohol, coca y gasolina a cráneos humanos decorados con flores, a los que les colocan además cigarrillos encendidos.

El reloj del sur, objeto emblemático colocado sobre el edificio del congreso boliviano en la ciudad de La Paz , con el que se marca el paso del tiempo al revés; algo sin duda curioso, en virtud de que sus números están colocados del 12 al 1 y sus manecillas giran hacia a la izquierda para recordar el cambio político de la región andina.

Potosí, la ciudad más poblada del mundo en el año 1650; con aproximadamente 160.000 habitantes por contar con una próspera región dentro de los Andes, repleta de vetas de plata que fue una de las fuentes de este material más rica de la historia.

¿Sabías que Bolivia es el país más plano del mundo? También cuenta con un top 10 dentro de las ciudades más altas de América Latina.

Curiosamente, la multinacional McDonald ‘s quebró en esta nación debido a que los lugareños prefieren las comidas típicas de su país que los alimentos ofrecidos por estas tiendas cuyos precios eran exorbitantes.

Antes Bolivia contó con una amplia costa, específicamente en lo que es hoy en día el Norte de Chile, la cual perdió tras la Guerra del Pacífico. Como puedes observar, existen datos y antecedentes curiosos que acompañan la vida de los bolivianos/nas, quienes son considerados los residentes de un país plurinacional debido a la coexistencia en su territorio de varias naciones cuyo origen es anterior a la época de la colonización española. Es un Estado multiétnico donde comparten por igual indígenas, mestizos, asiáticos, europeos y africanos; no obstante, utiliza como su idioma oficial el español y dispone a su vez de unas 36 lenguas indígenas aceptadas de forma similar. Bolivia es miembro y fundador de la Organización de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales como la OEA, Unasur, FMI y cuenta con un crecimiento económico que le está encaminando hacia su desarrollo. En lo relativo a su nombre, se indica que deriva del apellido paterno de Libertador Simón Bolívar y en la época del Virreinato del Río de la Plata fue identificado como Alto Perú. Aunado a las curiosidades mencionadas anteriormente, añadimos que su Salar de Uyuni es la mayor fuente de suministro de litio del mundo, bajo la superficie de este territorio. Se trata de un elemento químico invaluable como recurso energético. Finalmente, La Paz no es la capital del país sino Sucre, como muchos creen, pero es la ciudad dentro de la que se concentran sus poderes administrativos, legislativos y ejecutivos, razón por lo cual es utilizada como referencia en folletos turísticos y especialmente por tratarse de una de las ciudades más altas del mundo.

